La Soluzione ♚ Templi dell antico Messico in cima alle piramidi La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : TEOCALLI .

Curiosità su Templi dell antico messico in cima alle piramidi: Originariamente comprendeva due templi mortuari in onore di cheope (uno in prossimità della piramide e uno vicino al nilo), tre piramidi più piccole, dette secondarie... Un teocalli (Nahuatl: "casa di Dio") è una piramide mesoamericana in cima alla quale si trova un tempio. La piramide è terrazzata. Nel tempio si svolgevano alcuni dei rituali religiosi più importanti del Messico precolombiano. Il poeta cubano José María Heredia ha scritto una poesia intitolata En el teocalli de Cholula ("Nel teocalli di Cholula"). I teocalli sono utilizzati anche in un contesto moderno dai Chicani facenti parte della Chiesa Nativa Americana e dai movimenti di ripresa delle religioni indigene come il Mexicayotl nel più largo contesto messicano. I gruppi chicani della Chiesa Nativa Americana chiamano "teocalli" la propria ...

