La Soluzione ♚ Un tasto del computer La soluzione di 3 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : ALT . Ecco la soluzione verificata per la definizione Un tasto del computer.

Curiosità su Un tasto del computer: Control, "controllo"), spesso abbreviato in ctrl, è il tasto, presente sulla tastiera dei computer, contrassegnato da ctrl. in una tastiera italiana "standard... Carol Ann Alt (New York, 1º dicembre 1960) è una supermodella, attrice e scrittrice statunitense.

