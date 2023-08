Tasto del computer sopra CANC - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tasto del computer sopra CANC. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : INS

Significato/Curiosita : Tasto del computer sopra canc

Control, "controllo"), spesso abbreviato in ctrl, è il tasto, presente sulla tastiera dei computer, contrassegnato da ctrl. in una tastiera italiana "standard... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi ins. ins (toponimo tedesco; in francese anet) è un comune svizzero di 3 536 abitanti del canton... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Tasto del computer sopra CANC : tasto; computer; sopra; canc; Il comando del tasto F5 del pc ing; Schiacciare un tasto del mouse; Sul PC si preme assieme al tasto CTRL; Un tasto sull apparecchio telefonico; Pigiare un tasto del mouse; Nel computer contiene i file; Il 64 computer diffuso negli anni 80; L insieme delle apparecchiature d un computer ; I computer in una mano; Un ragazzino goffo ma genio del computer ; sopra vveste forense; La Cotrubas sopra no; sopra nnome tedesco dell ex calciatore Beckenbauer; Maria sopra no interprete della Medea pasoliniana; Uno dei sopra nnomi di Umberto Bossi; Un operazione di canc ellazione di un ordine; Gerhard canc elliere tedesco dal 1998 al 2005; Insieme a canc consentono di riavviare un computer; Lo condividono gemelli e canc ro; La usa il disegnatore per canc ellare;

