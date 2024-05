La Soluzione ♚ La stella più splendente La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : SIRIO . Ecco la soluzione verificata per la definizione La stella più splendente. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su La stella piu splendente: Anche come stella del cane o stella canicola; in latino sirius, derivato dal nome greco della stella, se séirios, che vuol dire "splendente", "ardente")... Sirio (IPA: /'sirjo/; a CMa / a Canis Majoris / Alfa Canis Majoris, conosciuta anche come Stella del Cane o Stella Canicola; in latino Sirius, derivato dal nome greco della stella, Se Séirios, che vuol dire "splendente", "ardente") è una stella bianca della costellazione del Cane Maggiore; è la stella più brillante del cielo notturno, con una magnitudine apparente pari a -1,46 e una magnitudine assoluta di +1,40. Vista dalla Terra possiede due volte la luminosità apparente di Canopo (a Carinae), la seconda stella più brillante del cielo; in una notte limpida, senza Luna e possibilmente senza i pianeti più luminosi, è persino in grado ...

Altre Definizioni con sirio; stella; splendente;