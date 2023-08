La più splendente stella dell Aquila - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La più splendente stella dell Aquila. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

La più splendente stella dell'Aquila è Altair, una luminosa e affascinante stella situata nella costellazione dell'Aquila. Conosciuta anche come Alpha Aquilae, Altair è una delle tre stelle che compongono il celebre asterismo noto come il Triangolo Estivo. Con la sua magnitudine apparente di circa 0,77, Altair brilla intensamente nel cielo notturno e cattura l'attenzione degli osservatori celesti. È una stella di sequenza principale di tipo spettrale A, con una temperatura superficiale elevata che le conferisce un colore bianco brillante. Grazie alla sua vicinanza alla Terra, Altair è stata oggetto di numerosi studi astronomici e osservazioni dettagliate, contribuendo alla nostra comprensione dell'universo. La sua bellezza e il suo splendore costituiscono un simbolo di meraviglia e ispirazione per gli amanti dell'astronomia in tutto il mondo.

