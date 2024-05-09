Lo Stato con San Francisco

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Lo Stato con San Francisco' è 'California'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CALIFORNIA

Perché la soluzione è California? La California è uno stato situato sulla costa occidentale degli Stati Uniti, noto per la sua vasta superficie e diversità geografica. Comprende città come Los Angeles e San Francisco, quest'ultima famosa per il suo ponte e il quartiere di Fisherman's Wharf. La regione è rinomata per il suo settore tecnologico, l'industria cinematografica a Hollywood e le sue aree naturali, come il parco nazionale di Yosemite. La California rappresenta un importante centro economico, culturale e innovativo del paese.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo Stato con San Francisco". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Lo Stato con San Francisco nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è California

In presenza della definizione "Lo Stato con San Francisco", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo Stato con San Francisco" conferma che la soluzione 'California' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione California

C Como A Ancona L Livorno I Imola F Firenze O Otranto R Roma N Napoli I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo Stato con San Francisco" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'California' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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