Lo Stato con San Francisco
La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Lo Stato con San Francisco' è 'California'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: CALIFORNIA
Perché la soluzione è California? La California è uno stato situato sulla costa occidentale degli Stati Uniti, noto per la sua vasta superficie e diversità geografica. Comprende città come Los Angeles e San Francisco, quest'ultima famosa per il suo ponte e il quartiere di Fisherman's Wharf. La regione è rinomata per il suo settore tecnologico, l'industria cinematografica a Hollywood e le sue aree naturali, come il parco nazionale di Yosemite. La California rappresenta un importante centro economico, culturale e innovativo del paese.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo Stato con San Francisco". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.
Lo Stato con San Francisco nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è California
In presenza della definizione "Lo Stato con San Francisco", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo Stato con San Francisco" conferma che la soluzione 'California' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 10 lettere della soluzione California
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo Stato con San Francisco" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'California' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
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