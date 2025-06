Lo sono i pantaloni larghi in basso nei cruciverba: la soluzione è Svasati

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Lo sono i pantaloni larghi in basso' è 'Svasati'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SVASATI

Curiosità e Significato di "Svasati"

La parola Svasati è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Svasati.

Perché la soluzione è Svasati? Svasiati indica pantaloni larghi o svasati nella parte inferiore, molto di moda per un look comodo e stiloso. Sono caratterizzati da un'ampiezza che si apre verso il basso, creando un effetto più ampio e fluido. Perfetti per chi cerca comfort senza rinunciare allo stile, questi pantaloni sono ideali per un outfit casual o elegante. Sono la scelta perfetta per un look fresco e sbarazzino.

Come si scrive la soluzione Svasati

La definizione "Lo sono i pantaloni larghi in basso" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

S Savona

V Venezia

A Ancona

S Savona

A Ancona

T Torino

I Imola

