La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : OVILE

Curiosità su Rifugio per pecore: Gazzella della mongolia. le montagne degli altai della mongolia sono il rifugio della pecora selvatica nota come argal e dei leopardi delle nevi. raggruppati... L'ovile è uno spazio recintato o un edificio utilizzato per l'allevamento delle pecore. Gli animali possono essere allevati all'aperto o al chiuso; in quest'ultimo caso al fabbricato è annesso un recinto esterno, dove le pecore possono passeggiare e prendere aria. Gli ovili sono comparsi già nell'antichità e consistevano in recinti o in edifici in pietra (generalmente a secco) dove gli animali venivano ricoverati di notte o durante la stagione invernale. Gli ovili moderni sono costituiti da uno o più edifici divisi in vari reparti, dove gli animali sono suddivisi in gruppi omogenei: arieti, pecore gravide, pecore in allattamento, agnelli ...

