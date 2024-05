La Soluzione ♚ Può essere a 33 o 45 giri La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : DISCO . Ecco la soluzione verificata per la definizione Può essere a 33 o 45 giri. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Puo essere a 33 o 45 giri: Da 7 a 33 giri di rotazione al minuto, utilizzati per lo più per documenti sonori o per ep. stampati generalmente da entrambi i lati, i 45 giri possono...

Altre Definizioni con disco; essere; giri;