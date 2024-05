La Soluzione ♚ Permette la creazione di molte acconciature La soluzione di 3 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : GEL . Ecco la soluzione verificata per la definizione Permette la creazione di molte acconciature. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Permette la creazione di molte acconciature: Riccardo scarafoni in italiano. kwami di adrien. simile a un gatto, entrando nell'anello di quest'ultimo ne permette la trasformazione in chat noir. gabriel... Il gel è un materiale colloidale bifasico elastico, costituito da un liquido disperso e inglobato nella fase solida. Il liquido rimane nella struttura costituita dal solido, che a sua volta sfrutta la tensione superficiale del liquido per non collassare. I gel possono avere origine organica (proteine, polimeri) o inorganica (argilla, silice).

Altre Definizioni con gel; permette; creazione; molte; acconciature;