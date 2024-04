La Soluzione ♚ Permette molte acconciature

La soluzione di 3 lettere per la definizione: Permette molte acconciature. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : GEL

Curiosità su Permette molte acconciature: Albums you must hear before you die. la confermazione di black to black le permette di vincere cinque grammy awards, l'unico brit award della sua carriera... Il gel è un materiale colloidale bifasico elastico, costituito da un liquido disperso e inglobato nella fase solida. Il liquido rimane nella struttura costituita dal solido, che a sua volta sfrutta la tensione superficiale del liquido per non collassare. I gel possono avere origine organica (proteine, polimeri) o inorganica (argilla, silice).

