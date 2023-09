Ossicino della lingua - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ossicino della lingua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : IOIDE

Significato/Curiosita : Ossicino della lingua

Termine non esisteva nella fase classica della lingua in quanto gli antichi non usavano le staffe. gli ossicini sono, in ordine dal timpano all'orecchio... L'osso ioide in anatomia umana è un osso impari e mediano che si trova alla radice della lingua, a livello della quarta vertebra cervicale, tra mandibola...

