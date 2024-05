La Soluzione ♚ Nel Cantico delle Creature: Fratello Sole Luna La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : SORELLA . Ecco la soluzione verificata per la definizione Nel Cantico delle Creature: Fratello Sole Luna. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Nel cantico delle creature: fratello sole luna: Il cantico delle creature (canticum o laudes creaturarum), anche noto come cantico di frate sole, è un cantico di san francesco d'assisi composto intorno... I termini fratello (dal latino frater) e sorella (dal latino soror) definiscono il rapporto di parentela di un individuo rispetto ad altri figli di medesimi genitori, oppure da diversi genitori: due individui sono cioè tali quando condividono (giuridicamente e/o biologicamente) entrambi i genitori. Il plurale fratelli è utilizzato per indicare o solo individui maschi o maschi e femmine. Per indicare individui di solo sesso femminile il termine utilizzato è sorelle.

