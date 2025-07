Lo è il Sole nel Cantico di san Francesco nei cruciverba: la soluzione è Frate

FRATE

Perché la soluzione è Frate? Frate è un termine italiano che significa fratello ed è usato spesso in contesti religiosi per rivolgersi ai membri di un ordine o a persone considerate come fratelli spirituali. Nel Cantico di san Francesco, il Sole viene paragonato a un frate, simbolo di umiltà e comunione con tutta la creazione. È un modo poetico per esprimere la fratellanza universale e il rispetto per la natura.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Sole: ispirò il Cantico di san FrancescoLo indossava san FrancescoLo vestì san FrancescoIspirarono il Cantico di san FrancescoIl san Francesco spagnolo

F Firenze

R Roma

A Ancona

T Torino

E Empoli

