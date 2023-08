Un componimento come il Cantico di frate Sole - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un componimento come il Cantico di frate Sole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : LAUDA

Significato/Curiosita : Un componimento come il cantico di frate sole

il cantico delle creature (canticum o laudes creaturarum), anche noto come cantico di frate sole, è un cantico di san francesco d'assisi composto intorno... Niki lauda, pseudonimo di andreas nikolaus lauda (vienna, 22 febbraio 1949 – zurigo, 20 maggio 2019), è stato un pilota automobilistico, imprenditore... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 28 agosto 2023

