La Soluzione ♚ Mettere in mostra esibire presentare al pubblico La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : ESPORRE .

Curiosità su Mettere in mostra esibire presentare al pubblico: Situazione già difficile. mettere il muso / il broncio imbronciarsi, esibire il proprio disappunto con un'espressione corrucciata. mettere la pulce nell'orecchio... Guernica è un dipinto di Pablo Picasso. L'ispirazione per l'opera, improvvisa e all'ultimo minuto, arrivò solo dopo il bombardamento di Guernica (26 aprile 1937). Picasso compose il grande quadro in soli due mesi e lo fece esporre nel padiglione spagnolo dell'esposizione universale di Parigi (maggio-novembre 1937). Guernica fece poi il giro del mondo, diventando molto acclamata, ma soprattutto servì a far conoscere la storia del conflitto fratricida che si stava consumando nel Paese iberico. Guernica viene generalmente considerato uno dei maggiori capolavori di Picasso.

