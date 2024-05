La Soluzione ♚ Loggiato situato all ultimo piano La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : ALTANA . Ecco la soluzione verificata per la definizione Loggiato situato all ultimo piano. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Loggiato situato all ultimo piano: Secondo piano vi è un dipinto con una scena di una processione con monache e frati francescani. all'angolo vi è una scala d'accesso con loggiato. nel loggiato... L'altana, chiamata anche belvedere, è una piattaforma o loggetta posta nella parte più elevata di un edificio, oltre il tetto del corpo principale. A differenza di terrazze e balconi, l'altana non sporge, ma si eleva rispetto all'edificio. Le altane in forma di loggetta sono presenti in tutti i monasteri femminili ricostruiti dopo il sisma del 1693 nella Sicilia orientale; grazie alle gelosie di ferro battuto le monache di clausura potevano assistere alle processioni religiose rimanendo protette dagli sguardi. L'altana viene impiegata anche in campo militare con funzione di osservazione.

Altre Definizioni con altana; loggiato; situato; ultimo; piano;