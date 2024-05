La Soluzione ♚ La Lear dello schermo La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : AMANDA . Ecco la soluzione verificata per la definizione La Lear dello schermo. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su La lear dello schermo: Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi amanda lear (disambigua). amanda lear, pseudonimo di amanda tapp o tap (saigon, 18 giugno 1939), è... Amanda Lear, pseudonimo di Amanda Tapp o Tap (Saigon, 18 giugno 1939), è una cantante, attrice, conduttrice televisiva e modella francese naturalizzata britannica. Intraprese la carriera come modella all'inizio degli anni sessanta, distinguendosi per una certa androginia, che colpì anche il pittore surrealista Salvador Dalí, per il quale posò spesso e con cui intrecció una relazione. Attirò l'attenzione del pubblico nel 1973, dopo aver posato come modella sulla copertina dell'album For Your Pleasure dei Roxy Music, grazie alla quale cominciò la storia d'amore con David Bowie, che la spinse ad entrare nel mondo della musica. I suoi primi ...

