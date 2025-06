La Lear del varietà nei cruciverba: la soluzione è Amanda

AMANDA

Curiosità e Significato di Amanda

La parola Amanda è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba.

Perché la soluzione è Amanda? Amanda è un nome femminile di origine latina, che significa amata o degna di essere amata. È molto diffuso in Italia e richiama dolcezza e affetto. Spesso associato a personaggi gentili e carismatici, il nome trasmette calore e simpatia, rendendolo una scelta popolare tra le famiglie italiane. È un simbolo di affetto e di connessione umana.

Come si scrive la soluzione Amanda

Hai trovato la definizione "La Lear del varietà" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

A Ancona

M Milano

A Ancona

N Napoli

D Domodossola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

