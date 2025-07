La Lear cantante omaggiata dai Baustelle nei cruciverba: la soluzione è Amanda

AMANDA

Curiosità e Significato di Amanda

Perché la soluzione è Amanda? Amanda è un nome femminile di origine latina che significa dévota o amanda. È spesso associato a figure artistiche, come la cantante americana Amanda Lear, simbolo di eleganza e mistero. La parola evoca sentimenti di affetto e ammirazione, e viene usata anche come titolo di canzoni e opere culturali. In sintesi, Amanda rappresenta un nome carico di charme e nostalgia.

Come si scrive la soluzione Amanda

Hai trovato la definizione "La Lear cantante omaggiata dai Baustelle" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

