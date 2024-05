La Soluzione ♚ Ha gli anelli come Saturno La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : URANO . Ecco la soluzione verificata per la definizione Ha gli anelli come Saturno. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Ha gli anelli come saturno: Principale: saturno (astronomia). gli anelli di saturno sono anelli planetari che ruotano attorno al pianeta saturno. il sistema di anelli, composto da... Urano è il settimo pianeta del sistema solare in ordine di distanza dal Sole, il terzo per diametro e il quarto per massa. Il suo simbolo astronomico Unicode è U+26E2 (; occasionalmente , stilizzazione della lettera H iniziale di William Herschel). Porta il nome del dio greco del cielo Urano (in greco antico: a), padre di Crono (Saturno) e nonno di Zeus (Giove). Sebbene sia visibile anche a occhio nudo, come gli altri cinque pianeti noti fin dall'antichità, fino al XVIII secolo non fu riconosciuto come tale e considerato una stella a causa della sua bassa luminosità e della sua orbita particolarmente lenta e venne identificato come ...

