La Soluzione ♚ Esserlo equivale a non essere completi La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : CARENTI .

Curiosità su Esserlo equivale a non essere completi: Modo, ma potrebbe esserlo (non piove, ma potrebbe cominciare) contingenti: è in un modo, ma potrebbe non esserlo (piove, ma potrebbe non piovere) impossibili:... La transferrina carboidrato carente (CDT da Carbohydrate-Deficient Transferrin) o transferrina desialata è valutata tramite un esame di laboratorio e rappresenta il parametro più idoneo per la valutazione di un abuso cronico di alcol. La transferrina è una glicoproteina che migra all'elettroforesi in zona ß1-globuline, è formata da una catena polipeptidica di 679 aminoacidi e contiene due identiche catene carboidratiche che terminano con delle ramificazioni che contengono all'estremità acido sialico. Le catene carboidratiche determinano la microeterogeneità della molecola. La transferrina più rappresentata nel plasma contiene 4 residui di ...

