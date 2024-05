La Soluzione ♚ Un eroe dei vecchi fumetti La soluzione di 4 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : BLEK . Ecco la soluzione verificata per la definizione Un eroe dei vecchi fumetti. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Un eroe dei vecchi fumetti: 2001), è stato un fumettista, scrittore e editore italiano. è stato, insieme ad aurelio galleppini, il creatore del personaggio dei fumetti tex, nonché fondatore... Il grande Blek è una serie di strisce a fumetti incentrata sul personaggio di Blek Macigno ideata dal gruppo EsseGesse (ovvero i tre sceneggiatori e disegnatori Giovanni Sinchetto, Dario Guzzon e Pietro Sartoris) pubblicata in Italia negli anni cinquanta dall'Editoriale Dardo. Raggiunse una tiratura di 400 000 copie settimanali ed è stato più volte ristampato, imponendosi non solo in Italia ma anche sul mercato europeo dove sono state pubblicate versioni del personaggio realizzate anche da altri autori italiani e stranieri.

