Curiosità su Uno schiocco di dita nei fumetti: In particolare quando si leccano i baffi. smack lo schiocco di un bacio. snap lo schiocco delle dita. sniff indica tristezza o pianto, dal rumore che si... Gli Snap! sono un gruppo musicale eurodance tedesco fondato nel 1989 dai produttori Luca Anzilotti e Michael Münzing. Il gruppo ha subito una serie di cambi di formazione nel corso degli anni, tra cantanti, cantautori e i rapper statunitensi: Thea Austin, Turbo B, Niki Haris e Penny Ford. Il loro primo grande successo, che ha scalato le classifiche europee, è stato The Power, brano che nel 1990 ha coniugato l'hip hop con l'eurodance. Fino al 1996 hanno pubblicato altri successi quali Ooops Up, Cult of Snap, Colour of Love, Rhythm Is a Dancer e Welcome to Tomorrow.

