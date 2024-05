La Soluzione ♚ Disprezzo reso pubblico La soluzione di 10 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : VILIPENDIO . Ecco la soluzione verificata per la definizione Disprezzo reso pubblico. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Disprezzo reso pubblico: Dell'ordine pubblico. si avvale del dipartimento della pubblica sicurezza al cui vertice vi è il capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza... Si parla di vilipendio, nel diritto penale italiano, in riferimento ad alcuni reati che consistono in manifestazioni di disprezzo verbale rivolte a determinati soggetti (particolarmente le istituzioni dello Stato, ma anche le confessioni religiose o i defunti). Il termine deriva dalla lingua latina vilipendere, composto da vilis, vile, e pendere, stimare: considerare vile, giudicare di poco valore. Il reato di vilipendio nella legislazione italiana è strettamente connesso al concetto, analogo in altri ordinamenti, di lesa maestà.

