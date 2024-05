La Soluzione ♚ Diane celebre attrice La soluzione di 4 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : LANE - KEATON . Ecco la soluzione verificata per la definizione Diane celebre attrice. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Diane celebre attrice: diane cilento (brisbane, 2 aprile 1932 – cairns, 6 ottobre 2011) è stata un'attrice australiana. figlia di sir raphael cilento (1893-1985), di origini... Diane Colleen Lane (New York, 22 gennaio 1965) è un'attrice statunitense. Nel corso della sua carriera ha ottenuto una candidatura ai Premi Oscar 2003 come miglior attrice protagonista, ai Golden Globe come "miglior attrice in un film drammatico" e agli Screen Actors Guild Award come "miglior attrice cinematografica" per L'amore infedele - Unfaithful (2002). Ha ottenuto altre due candidature ai Golden Globe per il film Sotto il sole della Toscana (2003) e per il film TV Cinema Verite (2011).

Altre Definizioni con lane; diane; celebre; attrice;