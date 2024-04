La Soluzione ♚ Una Diane di Hollywood

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Una Diane di Hollywood. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : KEATON

Curiosità su Una diane di hollywood: diane kruger, nome d'arte di diane heidkrüger (algermissen, 15 luglio 1976), è un'attrice e modella tedesca naturalizzata statunitense. nata vicino a hildesheim... Buster Keaton, pseudonimo di Joseph Frank Keaton (Piqua, 4 ottobre 1895 – Woodland Hills, 1º febbraio 1966), è stato un attore, regista e sceneggiatore statunitense, tra i maestri del periodo del cinema muto classico. Divenne celebre per l'espressione stralunata e malinconica dei suoi personaggi e soprattutto per il suo talento "acrobatico" nelle gag che portava sullo schermo cinematografico e televisivo. Il suo personaggio rappresenta sempre il piccolo uomo, l’essere assolutamente marginale, insignificante eppure capace di grandi cose. L'American Film Institute lo inserì al ventunesimo posto tra le più grandi star della storia del ...

Altre Definizioni con keaton; diane; hollywood;