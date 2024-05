La Soluzione ♚ Un collega di Matt Groening La soluzione di 10 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : CARTOONIST . Ecco la soluzione verificata per la definizione Un collega di Matt Groening. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Un collega di matt groening: matt groening, vero nome matthew abram groening (/'gren/) (portland, 15 febbraio 1954), è un fumettista, disegnatore e produttore televisivo statunitense... Un cartonista (in inglese cartoonist) è un artista specializzato nel disegno di cartoni animati. Il termine è anche usato per le persone che creano fumetti, strisce di fumetti e per coloro che lavorano nel campo dell'animazione. Gli artisti, i cui lavori hanno uno stile "cartoony" (da cartone animato o fumetto), sono anche chiamati cartonisti.

Altre Definizioni con cartoonist; collega; matt; groening;