Un disegnatore di fumetti

CARTOONIST

Un cartonista (in inglese cartoonist) è un artista specializzato nel disegno di cartoni animati. Il termine è anche usato per le persone che creano fumetti, strisce di fumetti e per coloro che lavorano nel campo dell'animazione. Gli artisti, i cui lavori hanno uno stile "cartoony" (da cartone animato o fumetto), sono anche chiamati cartonisti.

Sostantivo

cartoonist m o f (forestierismo) cartonista, fumettista

Inglese

Sostantivo
cartoonist (pl.: cartoonists) cartoonist

Inglese Riferimenti mancanti. Se vuoi, aggiungili tu.

CARTOONIST

