La Soluzione ♚ L attrice Saldana La soluzione di 3 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : ZOE . Ecco la soluzione verificata per la definizione L attrice Saldana. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su L attrice saldana: Zoe saldana, all'anagrafe zoë yadira saldaña nazario (passaic, 19 giugno 1978), è un'attrice statunitense. è nota principalmente per aver interpretato... Zoë Isabella Kravitz (Los Angeles, 1º dicembre 1988) è un'attrice, cantante e modella statunitense. Ha ricevuto l’attenzione internazionale per i suoi ruoli da protagonista nella serie drammatica della HBO Big Little Lies - Piccole grandi bugie (2017-2019), che le è valsa una candidatura allo Screen Actors Guild Award, e nella serie High Fidelity (2020). È apparsa con il ruolo di Toast la sapiente in Mad Max: Fury Road (2015) e ha recitato in numerosi film indipendenti tra cui Dope - Follia e riscatto (2015) e Gemini (2017). Ha inoltre interpretato Christina nella serie di film Divergent (2014-2016), Leta Lestrange nella saga di Animali ...

Altre Definizioni con zoe; attrice; saldana;