Un modello Renault

La soluzione di 3 lettere per la definizione: Un modello Renault. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ZOE - CLIO

Curiosità su Un modello renault: Gaulle in romania nel 1966 si decise per la renault. a causa di motivi tecnici, il nuovo modello renault, la renault 12, sarebbe entrato in produzione solo... Zoe Saldana, all'anagrafe Zoë Yadira Saldaña Nazario (Passaic, 19 giugno 1978), è un'attrice statunitense. È nota principalmente per aver interpretato Neytiri nel franchise di Avatar; Gamora nel Marvel Cinematic Universe e Nyota Uhura nei film del franchise di Star Trek della Kelvin Timeline.

