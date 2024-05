La Soluzione ♚ Ricoveri per randagi La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : CANILI . Ecco la soluzione verificata per la definizione Ricoveri per randagi. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Ricoveri per randagi: Cui operano circa 1.700 volontari che gestiscono 64 strutture di ricovero per randagi o selvatici. nei primi anni '80, l'enpa lanciò alcune importanti... Un canile è una struttura dove si tengono cani o altri animali d'affezione. Storicamente, i canili erano anche luoghi di allevamento e selezione dei cani stessi. Oggi con canile s'intende perlopiù il canile municipale, la struttura che accoglie cani randagi o malati, la cui gestione è affidata al comune. La legge 281 del 14 agosto 1991 promuove la ristrutturazione e il risanamento dei canili municipali e la creazione di rifugi per cani, senza entrare nel merito di quale sia l'esatta distinzione tra i due tipi, demandando di fatto alle regioni l'esatta definizione di essi. In generale si può dire che le regioni considerano oggi il canile ...

