Ricoveri di belve - Cruciverba

Le tane sono ricoveri naturali o scavati dove le belve, come i lupi, i leoni o altri animali predatori, si rifugiano, si nascondono o si riposano. Queste tane sono solitamente situate in zone appartate e nascoste per garantire la sicurezza degli animali e proteggerli dai predatori o dalle intemperie. Le tane possono essere costituite da grotte, cunicoli sotterranei o semplici caverne rocciose. Per gli animali, le tane sono essenziali per la sopravvivenza e rappresentano un ambiente familiare e protetto in cui vivere e crescere le proprie prole.

