Rifugio per mici randagi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Rifugio per mici randagi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : GATTILE

Significato/Curiosita : Rifugio per mici randagi

Un gatto bianco di nome jocker funge da sacerdote, mentre tutti gli altri mici del quartiere (compreso barbablù) intonano una nenia lamentosa inneggiando... Prevede l'istituto del gattile, previsto invece da alcuni ordinamenti regionali come quello della sardegna. la definizione di gattile è attribuita a tutte... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 31 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Rifugio per mici randagi : rifugio; mici; randagi; rifugio scavato con le zampe; rifugio tra i monti; rifugio di bestie; rifugio sottoterra; Vi si rifugiò Pio IX; Li festeggiano parenti e amici ; Un sentimento d inimici zia; La forma dell emici clo; In inverno può frapporsi tra soprabito e camici a; Le uscite dei comici ; Un rifugio per felini randagi ; Vanno a caccia di randagi ; Donna che nutre regolarmente felini randagi ; Affligge certi cani randagi ; randagi o per il poeta;

Cerca altre Definizioni