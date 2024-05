La Soluzione ♚ Capoverso La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : COMMA - ALINEA . Ecco la soluzione verificata per la definizione Capoverso. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Capoverso: Il termine paragrafo viene definito come sinonimo di capoverso, acapo, comma. alinea, capoverso, comma, paragrafo - consulenza linguistica - accademia... Il Comma Johanneum (in italiano Comma giovanneo) è una serie di parole, che per i più costituisce un'aggiunta interpolata nel passo della Prima lettera di Giovanni 5,7-8. In ambito greco è stato tramandato in una decina di manoscritti minuscoli medievali tardivi (X-XVIII secolo), come lettura variante successiva presente a margine (XII-XIX secolo) o in testi influenzati dal latino (XIV-XVIII secolo); e in un codice antico (IV secolo) presente come segno diacritico dalla dubbia autenticità. È riconosciuta come glossa interpolata nel testo da molte confessioni religiose. Oggi è presente solo in alcune traduzioni. La moderna critica ...

