Capoverso d un articolo di legge nei cruciverba: la soluzione è Comma

Home / Soluzioni Cruciverba / Capoverso d un articolo di legge

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Capoverso d un articolo di legge' è 'Comma'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

COMMA

Curiosità e Significato di Comma

La parola Comma è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Comma.

Perché la soluzione è Comma? Il termine comma indica una pausa breve all'interno di una frase, rappresentata da una virgola. È usato per separare elementi, chiarire il senso e rendere più leggibile il testo scritto. Nei testi legali, un comma può anche essere una parte di un articolo di legge, distinto dagli altri, per specificare dettagli o condizioni particolari. In sintesi, il comma è uno strumento fondamentale per strutturare correttamente le frasi.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un articolo... di leggeParte di articolo di leggeL articolo per altriL articolo davanti a VegasArticolo per bimbe

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Comma

Non riesci a risolvere la definizione "Capoverso d un articolo di legge"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

C Como

O Otranto

M Milano

M Milano

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O R N E E E F S P Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PERSEFONE" PERSEFONE

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.