La definizione e la soluzione di 12 lettere: La evita il vaccino Sabin. POLIOMIELITE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: La poliomielite, spesso chiamata polio o paralisi infantile, è una malattia acuta, virale, altamente contagiosa che si diffonde da individuo a individuo principalmente per via oro-fecale. Il termine deriva dal greco p (poliós), che significa "grigio", µe (myelós), che si riferisce a midollo spinale, e il suffisso -itis, che indica l'infiammazione.Sebbene circa il 90% delle infezioni da polio non causi sintomi, gli individui affetti possono presentare una serie di condizioni se il virus entra nella circolazione sanguigna. In circa l'1% dei casi, il virus penetra nel sistema nervoso centrale, dove colpisce di preferenza i neuroni ...

poliomielite ( approfondimento) f sing

(medicina) infiammazione della sostanza grigia del midollo spinale

Sillabazione

po | lio | mie | lì | te

Pronuncia

IPA: /,pljomje'lite/

Etimologia / Derivazione

formato dal greco p cioiè "grigio" e µe ossia "midollo"

Parole derivate