Difetto non grave La soluzione di 3 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : NEO .

Curiosità su Difetto non grave: Paziente è convinto di avere una deformità, una malattia o un altro difetto fisico grave, come un cattivo odore o parassiti. i deliri di tipo persecutorio... Il nevo (in latino naevus), nel linguaggio comune neo, è un tumore benigno dell'epidermide, che si presenta come una lesione cutanea elementare piatta (macula) o leggermente elevata (papula).

