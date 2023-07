Trovare un espediente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Trovare un espediente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : ESCOGITARE

Significato/Curiosità : Trovare un espediente

"Escogitare" significa trovare un espediente o una soluzione ingegnosa a un problema o a una situazione complessa. È un'azione che richiede creatività, intelligenza e abilità nel pensiero laterale. Quando si escogita, si cerca di trovare un'alternativa o un approccio innovativo per superare le sfide o raggiungere un obiettivo desiderato. Può coinvolgere la ricerca di nuove strategie, l'utilizzo di risorse disponibili in modo originale o l'applicazione di concetti o principi in modi non convenzionali. Escogitare è un processo mentale che richiede flessibilità, problem-solving e pensiero critico. È una competenza preziosa per risolvere problemi complessi e trovare soluzioni creative in vari ambiti della vita.

