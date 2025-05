Un asceta solitario nei cruciverba: la soluzione è Eremita

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un asceta solitario' è 'Eremita'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

EREMITA

Curiosità e Significato di "Eremita"

La parola Eremita è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Eremita.

L'eremita è una persona che vive in solitudine, spesso per motivi spirituali o religiosi, scegliendo di isolarsi dal mondo per meditare e cercare la pace interiore. È un asceta che si dedica alla contemplazione lontano dalle distrazioni della società.

Come si scrive la soluzione: Eremita

Stai cercando la risposta alla definizione "Un asceta solitario"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

E Empoli

R Roma

E Empoli

M Milano

I Imola

T Torino

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A E T S I R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SARTIE" SARTIE

