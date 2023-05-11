Il loro ritiro è volontario

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il loro ritiro è volontario' è 'Eremiti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

E R E M I T I

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Il loro ritiro è volontario

Il loro ritiro è volontario Risposta: EREMITI

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Vocali: 4

4 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: E M I I

Inizia con: E

E Finisce con: I

Perchè la soluzione è Eremiti? Gli eremiti scelgono di vivere lontano dalla civiltà, preferendo un'esistenza solitaria e contemplativa. La loro decisione di allontanarsi dal mondo è una scelta consapevole, fatta senza pressioni esterne, per dedicarsi alla spiritualità e alla riflessione interiore. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Il loro ritiro è volontario: risposta da 7 lettere

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