Il loro ritiro è volontario

Sara Verdi | 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il loro ritiro è volontario' è 'Eremiti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

EREMITI

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Il loro ritiro è volontario
  • Risposta: EREMITI
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Vocali: 4
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    EMII
  • Inizia con: E
  • Finisce con: I

Perchè la soluzione è Eremiti? Gli eremiti scelgono di vivere lontano dalla civiltà, preferendo un'esistenza solitaria e contemplativa. La loro decisione di allontanarsi dal mondo è una scelta consapevole, fatta senza pressioni esterne, per dedicarsi alla spiritualità e alla riflessione interiore. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Il loro ritiro è volontario: risposta da 7 lettere

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