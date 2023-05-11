Il loro ritiro è volontario
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il loro ritiro è volontario' è 'Eremiti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Il loro ritiro è volontario
- Risposta: EREMITI
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Vocali: 4
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: EMII
- Inizia con: E
- Finisce con: I
Perchè la soluzione è Eremiti? Gli eremiti scelgono di vivere lontano dalla civiltà, preferendo un'esistenza solitaria e contemplativa. La loro decisione di allontanarsi dal mondo è una scelta consapevole, fatta senza pressioni esterne, per dedicarsi alla spiritualità e alla riflessione interiore. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Il loro ritiro è volontario: risposta da 7 lettere
In presenza della definizione "Il loro ritiro è volontario", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Eremiti. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.