La Soluzione ♚ Relativo a un antico popolo dell odierna Trinacria La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : SICANO .

Curiosità su Relativo a un antico popolo dell odierna trinacria: Troia. mentre, secondo filisto da siracusa (v-iv secolo a.c.), i siculi, popolo giunto in trinacria dopo i sicani, sarebbero stati liguri, cacciati dalla... I Sicani (Sa in greco antico, Sicani in latino) sono stati un popolo della Sicilia stanziato anticamente su gran parte dell'isola. In seguito all'avvento dei Siculi, i Sicani occuparono una regione centro-meridionale dell'isola, delimitata dai fiumi Himera e Halykos e chiamata Sicania. Le poche e frammentarie notizie storiche pervenuteci sui Sicani provengono principalmente dagli storiografi greci.

