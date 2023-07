Statua di sostegno di forma umana - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Statua di sostegno di forma umana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CARIATIDE

Significato/Curiosita : Statua di sostegno di forma umana

Tipicamente realizzate in bronzo od in lastre di altri metalli e richiedono un'armatura per il loro sostegno interno e la loro stabilità. ad esempio, una... Su cariatide wikizionario contiene il lemma di dizionario «cariatide» wikimedia commons contiene immagini o altri file su cariatide (es) cariatidi, telamoni... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 7 luglio 2023

