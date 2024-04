La Soluzione ♚ Una delle imposte dirette La definizione e la soluzione di 5 lettere: Una delle imposte dirette. IRPEF Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Una delle imposte dirette: L'imposta sul reddito delle persone fisiche, abbreviata con l'acronimo IRPEF, è l'imposta sul reddito delle persone nella Repubblica Italiana. L'IRPEF è un'imposta diretta, personale, progressiva a scaglioni e generale. È in vigore dal 1974 ed è oggi regolata dal testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), emanato con DPR 22 dicembre 1986 n. 917. Acronimo / Abbreviazione Significato e Curiosità su: L'imposta sul reddito delle persone fisiche, abbreviata con l'acronimo IRPEF, è l'imposta sul reddito delle persone nella Repubblica Italiana. L'IRPEF è un'imposta diretta, personale, progressiva a scaglioni e generale. È in vigore dal 1974 ed è oggi regolata dal testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), emanato con DPR 22 dicembre 1986 n. 917. IRPEF ( approfondimento) (diritto) (economia) (commercio) (finanza) Imposta sul Reddito delle PErsone Fisiche: imposta che ogni contribuente deve pagare allo stato ogni anno in base ad aliquote proporzionali al reddito Altre Definizioni con irpef; imposte; dirette; Un imposta diretta; Furono imposte ai Romani; Imposte dalle circostanze; Dispensato dalle imposte; Lo sono le lettere più sincere e dirette; Cerca altre soluzioni cruciverba

