La Soluzione ♚ Non perde di vista l attore La soluzione di 9 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : CAMERAMAN .

Curiosità su Non perde di vista l attore: attore, regista, comico, cabarettista, scrittore e imitatore italiano. nasce a olginate, allora appartenente alla provincia di como, ora a quella di lecco... Il Cameraman (The Cameraman) è un film del 1928 diretto da Edward Sedgwick e, non accreditato, Buster Keaton, che interpreta anche il protagonista Buster Shannon. Primo film di Keaton distribuito dalla Metro-Goldwyn-Mayer, è conosciuto in Italia anche col titolo di Io… e la scimmia oppure Io e la scimmia. Considerato uno dei grandi capolavori di Keaton, una "summa Keatoniana (Robinson) (...) un "film testamento" (Coursodon)", nel 2005 è stato scelto per la conservazione nel National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti.

