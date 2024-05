La Soluzione ♚ Nella letteratura francese medievale breve racconto in versi di tono burlesco La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : FABLIAU . Ecco la soluzione verificata per la definizione Nella letteratura francese medievale breve racconto in versi di tono burlesco. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Nella letteratura francese medievale breve racconto in versi di tono burlesco: Nacque così in italia una letteratura nuova composta in latino medievale o mediolatino che rispecchiava la nuova civiltà: la civiltà medievale. come scrive... Un favolello (dal francese fabliau, o meno comunemente fableau; a volte italianizzato in fabliò, /fabli'/) è un breve racconto in versi dalla trama semplice e divertente, sviluppatosi in epoca medievale in Francia.

