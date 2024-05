La Soluzione ♚ Un classico della letteratura erotica La soluzione di 9 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : KAMASUTRA . Ecco la soluzione verificata per la definizione Un classico della letteratura erotica. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Un classico della letteratura erotica: Si intende per letteratura erotica uno scritto che abbia come suo argomento principale la trattazione anche esplicita di temi legati alla sessualità e... Il Kama Sutra (in sanscrito ) è un antico testo indiano sul comportamento sessuale umano, ampiamente considerato come l'opera più importante nella letteratura sanscrita sull'amore. Scritto dal filosofo Vatsyayana con il titolo completo Vatsyayana Kama Sutra ("Aforismi sull'amore, di Vatsyayana"), si crede che l'autore sia vissuto in un'epoca fra il I ed il VI secolo, probabilmente durante il periodo Gupta. Nella cultura classica indù, l'essere umano ha il preciso obiettivo di perseguire un'armonica realizzazione di sé, senza trascurare alcun aspetto della vita terrena ed è quindi prescritto che ricerchi quattro obiettivi: Artha: il ...

