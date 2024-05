La Soluzione ♚ Grande città nella comunità autonoma di Valencia La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : ELCHE . Ecco la soluzione verificata per la definizione Grande città nella comunità autonoma di Valencia. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Grande citta nella comunita autonoma di valencia: Termine di país valencià (paese valenzano), termine riconosciuto nello statuto d'autonomia della comunità valenciana. la comunità valenciana, con più di 5 milioni... Elche (Elx in valenciano) è un comune spagnolo di 230.822 abitanti situato nella comunità autonoma valenciana. Fondata dagli Iberi e ampliata dai Romani che la chiamarono Ilici Augusta, motivo per cui i suoi abitanti si chiamano ilicitani, la città si trova a circa 22 km a sud di Alicante e a 50 da Murcia, lungo il fiume Vinalopó. L'economia locale si basa oltre che sull'agricoltura e il turismo balneare dei 9 km di spiaggia entro i confini comunali, sull'industria calzaturiera da cui esce la metà delle scarpe prodotte in Spagna e che sono anche esportate in Europa e negli Stati Uniti. È conosciuto in sede internazionale per il famoso ...

