La Soluzione ♚ Molto difficoltosi La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : OSTICI .

Curiosità su Molto difficoltosi: Del tutto indipendente, e i collegamenti con la madrepatria erano molto difficoltosi a causa delle cattive condizioni del mare. la patologia era così diffusa... Luciano De Crescenzo (Napoli, 18 agosto 1928 – Roma, 18 luglio 2019) è stato un filosofo, scrittore, regista e attore italiano che inizialmente aveva svolto la professione di ingegnere. È noto per la sua attività di divulgazione in varie discipline tra cui filosofia, letteratura e mitologia greca e romana e soprattutto per la sua produzione come saggista grazie alla quale riusciva a spiegare in maniera semplice argomenti ostici di queste discipline. Obbedendo al desiderio paterno si laureò in Ingegneria e svolse a lungo questa professione, salvo poi abbandonarla per dedicarsi alla sua vera passione nell'editoria.

