Cittadina dell Avellinese sulla Napoli-Foggia nei cruciverba: la soluzione è Ariano Irpino

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Cittadina dell Avellinese sulla Napoli-Foggia' è 'Ariano Irpino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ARIANO IRPINO

Curiosità e Significato di "Ariano Irpino"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 12 lettere Ariano Irpino, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Ariano Irpino? Ariano Irpino è una città situata nella provincia di Avellino, in Campania, lungo la storica strada che collega Napoli a Foggia. Questa località è conosciuta per il suo ricco patrimonio culturale e paesaggistico, con splendidi panorami delle colline irpine e un centro storico affascinante. Inoltre, Ariano Irpino è famosa per le sue tradizioni gastronomiche e le festività locali, che attirano visitatori da tutto il territorio.

Come si scrive la soluzione Ariano Irpino

La definizione "Cittadina dell Avellinese sulla Napoli-Foggia" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

A Ancona

R Roma

I Imola

A Ancona

N Napoli

O Otranto

I Imola

R Roma

P Padova

I Imola

N Napoli

O Otranto

